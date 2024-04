Kourtney Kardashian se burló de su hermana Kim tras postear una foto de sus vacaciones

Kourtney Kardashian se encuentra vacacionando en aguas del Caribe y no ha dudado en compartirlo por sus redes sociales. Pero lo que ha llamado la atención entre sus seguidores ha sido una fotografía en la que hace una referencia al famoso reality que hizo de la vida de su familia uno de los más vistos de la televisión.

“ Mi arete de diamante se me salió en el océano y desapareció”, escribió en la descripción del carrusel de dos imágenes donde primero se le observa sonriente y luego aparenta buscar preocupada uno de sus aretes en el agua.

Los conocedores del reality saben que esta es una referencia al icónico episodio de la temporada 6 de Las Kardashian (Keeping Up with the Kardashians) en el que la hermana de Kourtney, Kim Kardashian, perdió un arete de diamante en el océano durante unas vacaciones en la Polinesia Francesa con su entonces novio, Kris Humphries, y el resto de la familia.