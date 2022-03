Kylie Jenner anuncia el cambio de nombre de su pequeño hijo

Escucha esta nota aquí

Kylie Jenner, modelo, empresaria y personaje conocido en la televisión por la serie de telerrealidad Keeping Up With The Kardashian y su pareja Travis Scott llamaron a su primogénita Stormi.

Cuatro años más tarde llegó su segundo hijo y anunciaron que se llamaría Wolf. Mes y medio después de nacido, la hermana más pequeña de las Kardashian anunció un cambio de nombre para su hijo.

Kylie dio a conocer la noticia a través de una breve historia de Instagram, donde escribió lo siguiente: "Para vuestra información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Lo cierto es que no sentíamos que encajara con él. Lo comparto simplemente porque sigo viendo Wolf por todas partes."

Concluyó el mensaje con un ícono de unas manos rezando, dando a entender que se deje de usar ese nombre para su pequeño hijo.