Kylie Jenner confirma su avanzado embarazo con un emotivo video en Instagram

Los rumores saltaban a finales del mes de agosto y finalmente ha sido la futura mamá la que los ha confirmado vía Instagram. A través de un emotivo video, Kylie Jenner ha compartido con sus 265 millones de seguidores que está embarazada y esperando su segundo hijo con su pareja, Travis Scott.

En apenas un minuto y medio, la feliz familia transmite su emoción por la feliz noticia. Las imágenes comienzan con un primer plano de una prueba de embarazo positiva en la mano de Jenner y continúa con varias tomas de la joven de 24 años junto a Scott, de 30, antes de dirigirse a la consulta del ginecólogo para someterse a una exploración.



"Este es uno de los días más felices de mi vida", exclama Kris Jenner tras conocer que su hija menor está esperando a su bebé número 2. La persona que realiza una ecografía le dice a la joven en otra escena que está "a un par de días" de escuchar el latido del corazón del pequeño o pequeña. Más adelante en el vídeo, Kylie celebra su cumpleaños con su familia y finalmente escucha el latido de su bebé en otra ecografía.



Su hermana mayor, Kourtney Kardashian, felicitó a la pareja, comentando en el post de Instagram: "Llorando. Esto es tan hermoso, mi bendita hermana". Khloé Kardashian también se sumó con un más escueto: "Awwwww", mientras que Kim Kardashian escribió que estaba "llorando" también.



Kylie Jenner no ha escondido que siempre ha querido ser madre de una familia numerosa. En abril del año pasado le dijo a su mejor amiga Stassie Karanikolaou durante un directo de Instagram Live que se veía teniendo "siete hijos más adelante, pero no ahora".

Poco después aseguraba en una entrevista en YouTube que pensaba en tener otro bebé "todos los días". "Quiero muchos más. De hecho, pienso en ello todos los días, solo que aún no sé cuándo", dijo entonces. "No lo estoy planeando, no tengo tiempo para que eso ocurra. No puedes, casi, no querer más. Pero ser padre es estresante, se trata de hacer lo correcto en todo momento".