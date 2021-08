La actriz de “Troya”, Diane Kruger, se casa con Norman Reedus, actor de "The Walking Dead”

Escucha esta nota aquí

Diane Kruger y Norman Reedus se han comprometido después de cinco años de relación y una hija en común. Tal y como ha confirmado una fuente a la revista People, la actriz alemana, de 45 años, y el actor estadounidense, de 52, planean su boda.

La pareja de actores se conocieron en el set de rodaje de la película " Sky" en 2015, pero su noviazgo no salió a la luz hasta marzo de 2017, cuando fueron sorprendidos por las cámaras en actitud cariñosa por las calles de Nueva York. En noviembre de 2018 se convirtieron en padres de una niña cuyo nombre no ha sido desvelado desde entonces. Además de esta niña, el protagonista de The Walking Dead también tiene un hijo de 21 años, Mingus Lucien, de su relación con la exmodelo Helena Christensen.



Diane Kruger y Norman Reedus han llevado su relación con la más absoluta discreción. Los representantes de los actores no han querido pronunciarse acerca de la noticia de su compromiso.

Con el mismo recelo que mantuvieron su historia de amor, lo hicieron en todo lo que se refiere al nacimiento de su hija y sus próximos deseos de pasar por el altar.

La protagonista de "Troya" y "Malditos bastardos" ya se pronunció en el pasado sobre si habían pensado dar un paso más en su relación y contraer matrimonio. "Nunca digas nunca. Haría una fiesta. Me gustaría llevar un vestido bonito. Pero no soy religiosa, así que ese aspecto del matrimonio no significa nada para mí. Obviamente conlleva una seguridad económica, pero soy independiente en ese sentido, no necesito a nadie para eso", apuntó poco después de dar a luz a su hija.