La actriz Kristen Dunts será madre por segunda vez

La talentosa actriz de 38 años, Kristen Dunts dio cátedra de elegancia al anunciar al mundo que espera a su segundo bebé con su prometido y padre de su primer hijo, Jesse Plemons, de la forma ¡más lujosa y elegante del mundo!

La actriz sorprendió al mundo con una sesión verdaderamente espectacular, digna de la mismísima María Antonieta (personaje que claramente dejó huella en su vida).

Recientemente Kirsten Dunst, formó parte de un muy lujoso shooting para la revista W Magazine, donde como buena embajadora de la firma de alta costura Rodarte, la vimos con un bellísimo vestido blanco largo blanco con bordados de flores, que sin duda combinaba perfecto con la decoración de la habitación afrancesada al estilo Luis XVI.

En esta lujosa sesión fotográfica también pudimos ver a la protagonista de ‘Triunfos Robados’ con increíbles prendas de Alta Costura como Valentino y Armani Privé. Después de la publicación de las románticas fotografías de Kirsten Dunst, la noticia sobre su segundo embarazo con su prometido (que es menor que ella 6 años) alegraron por completo a sus fans, indica la revista Glamour.

Aunque no sabemos si la relación entre Kirsten Dunst y Jesse Plemons en realidad va viento en popa, sabemos que independiente de su situación sentimental, la actriz de "Melancolía" deseaba convertirse en madre, tuviera pareja o no: 'Pensé que tendría dificultades para quedar embarazada, pero fue una sorpresa. Si no hubiera conocido a Jesse, habría congelado mis óvulos. (Pero) se siente como si tuviera suerte', confesó a Porter Edit de Net-A-PORTER en 2019.

La pareja se conoció en 2015 dentro del set de la serie ‘FX Fargo’ y para el 2017 Kirsten y Jesse ya le anunciaban al mundo su compromiso . A sólo un año de esta evolución en su relación, confesaron que esperaban a su primer llamado Ennis, que actualmente tiene dos años.

Kirsten Dunst aún no confirma el sexo de su segundo hijo, pero sabemos que en verano de este año, lo podremos conocer y oficialmente la familia Plemons Dunst será de cuatro integrantes. ¡Felicidades!