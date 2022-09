La actriz más popular es una coreana

La actriz, que el domingo 4 de septiembre cumplió 30 años, con su voz grave, les hace saber a los reporteros que quien está allí no es Woo Young-woo, la abogada con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo en Woo, una abogada extraordinaria, que encabeza la lista de las series no inglesas más vistas a escala internacional en Netflix en los últimos meses.

“Al principio, muchas personas me felicitaron por entregar con precisión los diálogos que tiene el personaje. Pero no se sorprendieron cuando memoricé todas las leyes y precedentes a medida que avanzaba la serie. Así fue como me di cuenta de las altas expectativas de los espectadores”, dice la actriz que no le gusta que crean que ella es “extraordinaria” como su personaje.