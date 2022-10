La artista Roxana Hartmann visibiliza la ansiedad, confiesa que transita por ella y que es bueno hablar y pedir ayuda

"Tengo ansiedad y voy a terapia hace cuatro años , he aprendido a manejarla, a escucharme, y a darle aún más importancia a mis palabras", comienza el revelador post.

Los tres párrafos de catarsis los escribió a propósito de un día muy especial al que le quiso dar visibilidad: "Ayer fue el Día Mundial de la Salud mental, me regalé un café con mis hermanas y una sesión de carcajadas sobre la cama con mis hijos y la gata".

No tengo certeza de una fecha exacta en la que comencé a sentir que la ansiedad era un tema en mi vida.

Comencé a tener ataques de ansiedad, sobre todo cuando estaba lejos de casa, en otros países. Y también se fueron manifestando en situaciones cotidianas, eso me llevó a tomar acción y buscar ayuda.

Comencé a ir a la psicoanalista y con terapia -sesiones semanales- puedo transitar la ansiedad. No creo que se trate de controlar, en realidad creo que el tratar de tener todo bajo control es un gatillo para la ansiedad. La clave es comenzar a conocerse mejor, respirar profundo y aprender a hacer con el cuerpo.

De alguna manera, quiero hacer visible que la salud mental no debería ser un tema secundario o un secreto. Debemos cuidar el cuerpo y la mente. Es necesario saber que todos, en algún momento, pasamos por situaciones de angustia o ansiedad, que también hay personas que sufren de depresión y que muchas veces, por la velocidad con la que caminamos por la vida, no atendemos (en nosotros mismos o en los de nuestro entorno) los avisos que nos da el cuerpo.

Creo que estamos viviendo un momento de mucha exposición, donde se venden situaciones que no son del todo reales, genuinas. Hay una necesidad de mostrarse feliz y exitoso que está llevando a muchas personas a vivir una vida en las redes sociales que no es cercana a su vida fuera de estas. Veo con tristeza que hasta el arte pasa por esta gana de mostrarse dentro de alguna tendencia y no pasa por una reflexión. Todos podemos estar pasando por un momento difícil y creo fundamental que vivir en comunidad se trata de eso, de poder estar para ayudar al entorno.