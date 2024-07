La Bienal de Teatro de Venecia anuncia a Willem Dafoe como su nuevo director

El actor estadounidense Willem Dafoe fue nombrado nuevo director artístico de la Bienal de Teatro de Venecia para los próximos dos años. El anuncio fue hecho hoy por Pietrangelo Buttafuoco, presidente del Consejo de Administración de la Bienal, según La Vanguardia.



Willem Dafoe, de 68 años y cuatro veces candidato al premio Óscar a mejor actor, se mostró “sorprendido” y “alegre” al recibir la noticia de su nombramiento: “Soy consciente de ser conocido como actor de cine, pero nací en el teatro, el teatro me formó y me conmocionó. Soy un animal de escenario. Soy actor. El teatro me educó en el arte y la vida”, lo citó el medio europeo.



"He trabajado con el Grupo Wooster durante 27 años, colaborando con grandes directores desde Richard Foreman a Bob Wilson. La dirección de mi programa de teatro será trazada por mi formación personal. Una especie de exploración de la esencia del cuerpo", explicó Dafoe en un comunicado en sus redes sociales.



Durante su carrera, Dafoe trabajó con Peter Handke y en muchos de los guiones del director y director artístico John Schneider. En Europa, se destacó en el Mickery Theatre de Ámsterdam, conocido por su escena alternativa internacional, participando en la obra "Folter Follies" de Ritsaert ten Cate, explica La Vanguardia.



Además, Dafoe colaboró con directores como Richard Foreman, Robert Wilson y Romeo Castellucci. En 2016 participó en la Bienal de Teatro en la sección masterclass con un taller dedicado a la profesión de actor.



Como actor de cine, fue candidato a cuatro Premios Óscar y a cuatro Globos de Oro. En 2018, ganó la Copa Volpi al mejor actor por su papel en "Eternity’s Gate" de Julian Schnabel. Este año será uno de los protagonistas de la película "Beetlejuice Beetlejuice" de Tim Burton, que abrirá la 81 edición del festival veneciano.