La cantante Vaccix sale del hospital después de estar en coma y sufrir quemaduras en todo su cuerpo

“Estoy agradecida con la gente que prendió una velita por mí, que pidió un deseo por mí, por la gente que hizo aportes, por la gente que mandó un mensaje, gracias. Creo que ese fue uno de los ingredientes que ayudó a que mi recuperación sea tan rápida , los médicos me dicen que van a estudiar mi caso porque no entienden cómo mejoré tan rápido”, escribió.

“Lo único que puedo recomendar con la voz que tengo es, sean naturales, somos hermosas, no necesitamos NADA extra, venimos al mundo perfectos, no agreguemos nada, no lo necesitamos, no olvidemos la familia, cuiden al amor de su vida si ya lo descubrieron, nada importa tanto como la vida, hoy me despierto, abro los ojos y es maravilloso, tomar agua es increíble, caminar es una locura. Estamos muy acostumbrados a todo, pero somos un milagro y debemos agradecer día a día”.