La Chica Calendario El Deber 2024 se coronó Miss Cochabamba

Cochabamba tiene una reina de lujo y, sin dud,a no se equivocaron en elegir a Juliana Barrientos como su nueva reina de belleza.

Desde el inicio ella se perfiló como favorita , no por nada se llevó seis títulos en la antesala.

“Con gran emoción y honor, agradezco profundamente por confiarme el título de Miss Cochabamba. Este triunfo no solo es mío, sino de todos ustedes, que me han brindado su apoyo inquebrantable. Me comprometo en trabajar incansablemente para representar con dignidad y dedicación a esta hermosa tierra”, posteó en sus redes sociales.