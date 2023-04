La emotiva carta abierta de Fabián Ríos a su esposa tras perder al bebé que esperaban

"El dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿para qué?", compartía a través de su perfil de Instagram la pareja del actor colombiano , quien fue la encargada de dar a conocer la triste noticia en las redes sociales.

"Amor de mi vida, eres lo máximo después de Dios para mí. Te amo, te admiro, te respeto y sé tu dolor porque lo veo aquí a tu lado. No quiero hablar de mí, solo te quiero decir de parte de Dios que ÉL tiene el control, que ÉL sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí. Isaías 41:10 'No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa'", comenzó comentando Ríos en la conmovedora publicación que compartió su esposa.