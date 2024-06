La esposa de "Billy" Viscarra contó datos curiosos del arquero de la Selección Boliviana que nadie sabía

Celita Guanella es la guapa esposa del arquero de la Selección Boliviana. Ella se caracteriza por decir lo que piensa en redes sociales y en esta ocasión contó detalles curiosos de su esposo, que se encuentra en la Copa América. “Seguro ustedes ya saben que le dicen Billy Viscarra , pero en realidad él se llama Guillermo Viscarra . ¿Pero por qué le dicen Billy? Porque su mamá era suiza. Entonces, en alemán, Guillermo se dice Wilhelm. Wilhelm se acortó a Billy, y ahora a Guillermo (nuestro Billy) también le dicen Billy. Pero tranquilos, nuestro hijo no se llamará Billy”, dijo entre risas. Otra cosa que probablemente desconocían los hinchas es que Billy habla tres idiomas. El español porque se crió en Bolivia. También habla portugués perfectamente, ya que radicó seis años en Brasil cuando él era adolescente, por último, habla fluidamente el inglés , porque vivió en Israel un año y en ese país fue donde lo aprendió.

Celita también confesó por qué Billy usa la camiseta número 13 y tiene ese número tatuado detrás del brazo. “Billy quiso despejar esos rumores. Él no cree en la suerte, no cree en las supersticiones. Y él quiso demostrarse a sí mismo que la suerte no define nada”.



La rubia siguió con las curiosidades y afirmó que su esposo es un deportista multifacético, porque siempre le gustaron todos los deportes, compitió para ser tenista profesional y también practicaba bicicross. “Al final, se decidió por el fútbol. Entonces, imagínense, en vez de tener a Billy, el futbolista, podríamos haber tenido a Billy, el tenista”.