La esposa de Matthew McConaughey revela cómo la madre del actor la menospreciaba

Matthew McConaughey y Camila Alves llevan juntos más de 17 años ​, pero eso no significa que los comienzos fueran fáciles. La modelo brasileña, de 41 años, se ha sincerado sobre los difíciles momentos que vivió en los albores de su relación, pero no con el actor sino con su suegra.

"Cuando entré en escena por primera vez, ella realmente me estaba poniendo a prueba. Me llamaba por el nombre de todas las exnovias de Matthew, comenzaba a hablar español conmigo de una manera muy entrecortada, como que me menospreciaba un poco...", confiesa la esposa de McConaughey, que contrajo matrimonio en 2012.