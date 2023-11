La estrella de la NFL Travis Kelce se sincera sobre su romance con Taylor Swift

"Nunca he sido un hombre de palabras", dijo el jugador de 34 años de los Kansas City Chiefs al Wall Street Journal en una entrevista publicada este lunes.

"Obviamente, nunca he salido con nadie con ese tipo de aura sobre ella... Nunca he lidiado con eso", confesó Kelce en su entrevista. "Pero al mismo tiempo, no estoy huyendo de nada de eso".