La ex Miss Iciar Díaz dará su primer concierto en Brasil

Todo esfuerzo tiene su recompensa. La modelo y cantante Iciar Díaz está logrando triunfar en el ámbito de la música en Brasil.



La ex Miss dará su primer concierto como solista este 8 de agosto en la exclusiva casa de eventos Monte Carlo, en Sao Paulo.



“Estoy muy feliz y emocionada, es un desafío cantar un repertorio de músicas de otra cultura, pero estamos presentando una propuesta llena de fusión musical brasileña con partes en español”, contó a SOCIALES la artista.



Iciar dijo que cantará una mezcla de clásicos del sertanejo, con toques románticos, además la joven estará acompañada por una banda solo de mujeres.



Ella agradece el cariño y apoyo que ha recibido de los bolivianos a pesar de la distancia. “Les agradezco por caminar a mi lado en un momento tan especial de mi vida, estamos avanzando poco a poco en este sueño y sin las fuerzas y el amor de quienes me apoyan no sé qué haría”, dijo.