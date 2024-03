La exesposa de Exequiel Palacios vendió la medalla y la camiseta del campeón del mundo para pagar una deuda

No lo pensó dos veces. Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios, jugador de la selección argentina, afirmó que no pondría reparos en vender una de las camisetas del mediocampista y su medalla de campeón del mundo con el fin de recaudar dinero para terminar de pagar su casa , situada en la localidad bonaerense de Tigre.

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, dijo la mujer en un programa argentino.