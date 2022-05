La fotógrafa cruceña Lauren Wille es doblemente bendecida

Escucha esta nota aquí

"Los tiempos de Dios son perfectos, sus planes son mejores que los míos", con esa frase comenzó el post de Facebook la reconocida fotógrafa Lauren Wille, para anunciar que está embarazada.



La noticia emocionó a sus familiares y amigos, a medida que se los iba diciendo, y sus reacciones fueron recopiladas en un video que acompaña la publicación. Todos y cada uno, hombres y mujeres, no contuvieron el llanto y se alegraron por ese anhelo que tanto buscaban Lauren y su esposo, Hermes Aponte, por casi siete años.

"...casi siete años después, nos encontramos cosechando los frutos de no rendirnos. Una vez más, él (Dios) nos demuestra que todo lo puede, que nunca llega tarde y nada se le escapa de las manos", reza parte del texto de la feliz mamá.

Ella misma confiesa que ha sido una montaña rusa de emociones, llena de esperanzas y desesperanzas. Es más, le dedica también algunas palabras a su esposo, amigos y familiares, de quienes destaca su amor incondicional y apoyo fundamental en este proceso.

"Hermes Aponte Justiniano (...) Cuántas noches pasamos imaginando a esta descendencia que no sabíamos cuándo vendría, soñando si tendrían mi boca o tus ojos. Nos pasamos años imaginándolos y ahora son tan reales que los llevo en mi vientre, pronto no tendremos que imaginar más, ya estamos viviendo el milagro que tanto pedimos de rodillas, que tanto anhelamos y no lo hicimos solo, toda una tribu de familia, amigos estuvieron a nuestro lado, incansables, incondicionales, sufriendo y riendo junto a nosotros. Les estaremos eternamente agradecidos por tanto amor", expresó la fotógrafa, agregando una frase reveladora: "Nos vemos en diciembre amores míos", lo que indica que no es uno, sino dos bebés los que vienen en camino.

La reacción del futuro papá también fue captada y es uno de los momentos más emotivos del video. "No saben lo esperados que han sido, no saben del viaje que hemos compartido juntos, pero lo volvería a hacer una y mil veces al lado de su madre", dedicó entre lágrimas.