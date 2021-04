La furiosa reacción de Frida Sofía en contra de su tío y de su abuelo Enrique Guzmán

Escucha esta nota aquí

Desde que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, lanzó las polémicas declaraciones en contra de su abuelo, Enrique Guzmán, a quien acusó de tocarla indebidamente cuando era una niña, han salido a la luz reacciones a favor y en contra de ambas partes.

Fueron las palabras de su tío Luis Enrique Guzmán, las que enfurecieron a la joven que radica en Estados Unidos.

En sus historias de Instagram, Frida Sofía aseguró que su familia “es tóxica” y calificó a su abuelo como un “imbécil, “pedófilo” y “violador sexual”.​

La también empresaria recordó las ocasiones en las que Enrique Guzmán agredió a su propia abuela, Silvia Pinal, y señaló que con sus acusaciones públicas sólo busca hacer justicia y cortar definitivamente con los lazos que la unen a los Guzmán Pinal.



“Cómo puedes decir eso cuando abusó sexualmente de tu propia madre y la golpeaba, pero pues claro, si no defiendes, no comes Luis Enrique”, inició Frida Sofía su comentario.

“Gracias a Dios mucha gente me cree y por eso lo hice frente a la cámara... si quiero estar en el ojo mediático es para que el mundo sepa la verdad. ¿Sabes que está ahí? Demasiadas pruebas del puerco que es tu padre... hasta tu propia madre... ¡¡¡mi abuela!!! La violó, le pegó, le humilló y tú le dices caballero”, añadió en sus historias de la red social.

La joven resaltó que su tío no tiene una actividad fija para conseguir recursos, por lo que espera que sus famosos padres lo rescaten económicamente.

Lea también Tendencias Las asombrosas razones por las que los jóvenes tienen menos sexo casual Dos universidades estadounidenses estudiaron el comportamiento de más de dos mil jóvenes para comprender qué puede contribuir a un declive en las relaciones sexuales casuales

​