La futbolista española Jenni Hermoso confiesa que le gustan las chicas

Jenni contó su lado más personal , incluidas sus relaciones de pareja. " Estuve enamorada pero ahora no; creo que es lo mejor que he descubierto últimamente: vivir conmigo", expresó.

Y añadió: "Mezclaba mi vida personal con el fútbol. Si a mí me pasaba algo en lo personal, en el fútbol era un desastre pero he encontrado mi estabilidad; antes dependía mucho de otros para estar bien. He padecido mucho cuando me han dejado, me hicieron pedacitos el corazón".