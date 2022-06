La hija de Charlie Sheen, de 18 años, abrió su OnlyFans y así reaccionó el actor

Escucha esta nota aquí

La hija de Charlie Sheen se unió al mundo del entretenimiento para adultos con la creación de su cuenta en el popular sitio OnlyFans.

Sami, fruto de la relación del actor con Denise Richards, compartió su primera imagen este fin de semana, a los cerca de 3 mil suscriptores que acumuló en tan solo días tras anunciar su página.

En la foto, la joven de 18 años, posa sobre una cama, cubriendo sus pechos con sus manos, acompañándola con el título, "Bésame", según MailOnline.

Los seguidores de la joven pagan cerca de $us 20 mensuales para tener acceso a sus sugestivas fotografías y vídeos, mientras los insta a escribirle directamente a su caja de mensajes, aparentemente por un costo extra.

Al enterarse del oficio de su hija, el actor de 56 años, inmediatamente se expresó al respecto dejando en claro que no aprueba de la decisión de su joven hija de convertirse en creadora de un servicio para adultos.

"Tiene 18 años apenas y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo", aclaró el padre. "Yo no apruebo esto. Pero ya que no puedo prevenirlo, le pido que lo mantenga con clase, creativo y que no sacrifique su integridad".

Por su parte, Richards – quien se divorció del actor hace unos 16 años – defendió la postura de su hija, demostrándole su apoyo a través de las redes sociales.

"(Su decisión) no estuvo basada en qué casa vive", dijo la ex modelo a People. "Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones".

La actriz aclaró que no puede juzgar a su hija, ya que ella también mostró más de lo debido en revistas como Wild Things y Playboy. Además, alabó la habilidad de la joven de hacer caso omiso a los comentarios negativos que han surgido tras el anuncio de su página.