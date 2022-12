La historia de 'Ushi', la niñera que cuida a los niños de Andrés Guardado y viaja con ellos por el mundo

En medio de la fiebre futbolera de Qatar no podía faltar la polémica, como la que surgió en torno a la exmodelo Sandra de la Vega, esposa del futbolista mexicano Andrés Guardado, que viajó junto a sus hijos y su niñera, Luciana Ramírez, para alentar a su amado . Lo que prendió la ira de las redes fueron las fotos familiares, en las que aparecía Luciana, a la que llaman de cariño 'Ushi', y que fueron calificadas como "clasistas y abusivas".

"Nosotros sabemos realmente lo que hacemos o no hacemos, y no tenemos nada de lo que podamos arrepentirnos, en ese tema estamos bastante tranquilos. A Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia y yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más que decir", publicó De la Vega.