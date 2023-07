La historia detrás de la niña que se ganó el título de "Barbie boliviana" y emociona en las redes sociales

Natalia es asesora de imagen de la tienda de cosméticos Best de la ciudad de Cochabamba. Cuenta que a diario la niña, que se llama Jimena y tiene diez años , pasa para ofrecerles sus chicles y golosinas. El viernes pasado realizaron un evento por el Día de la Amistad y trajeron la caja de Barbie para que los clientes se tomen fotografías en ella.

“Cerca del mediodía, como es habitual, la niña vino a la tienda y se acercó como siempre a ofrecer sus chicles, vio la caja y como toda niña se le escapó un “guau” sorprendida. Me dio mucha ternura y le dije: ‘¿No quieres entrar y sacarte una foto? y ella me dice: '¿puedo?' y entró a la caja y así le saqué la foto. Después se la mostré y me dijo: “¡noo! que feo y se escapó corriendo”, cuenta Natalia, que aclara que todo fue muy espontáneo.