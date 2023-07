La humorista y tiktoker Melunchy confiesa que sufrió de abusos en su niñez

“Hoy quiero contar mi historia , la que nunca he contado , porque sé que va ayudar a muchos niños. Cuando tenía 5 años hasta mis 8, fui abusada sexualmente por un familiar ”, inició Melunchy.

Con la voz entrecortada dice que el único culpable es el violador, y que no se puede seguir siendo víctima y además que el abusador esté libre , es por ello que se anima a contar su historia y hacerla pública.

“ Hoy día hablo por aquellos que no tienen voz , por nuestros niños que callan y se avergüenzan y sienten que ellos son los culpables, hoy te animo a denunciar a tu violador y no te quedes callada”, afirmó.

Para finalizar Melissa acompañó su video con esta frase. “Dios me acompañe en todo lo que viene y mis seguidores no me abandonen, los necesito para que así se escuche más fuerte la voz de los inocentes”.