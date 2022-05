¡La influencer Caro TV está comprometida!

Escucha esta nota aquí

Su historia de amor puede inspirar una película y, como no podía ser de otra manera, tendrá un final feliz. Después de idas y venidas y hasta de un largo tiempo separados, incluso viviendo en continentes diferentes, la influencer cruceña Carolina Rodas y el empresario colombiano Julio César Riaño se comprometieron.

"En el destino estaba que serías para mí. Sí, sí quiero caminar de tu mano lo que nos resta de vida, vida mía. En las buenas, no tan buenas y en las mejores, oíste. Aunque sigo en shock, no puedo creerla, me declaro la mujer más feliz del planeta Tierra", escribió la creadora de contenido en Instagram, donde tiene más de 231 mil seguidores.





"No sé si estás preparado sicológicamente para tener la intensidad en persona como esposa", le advirtió a su futuro esposo.





Carolina también compartió algunas fotos de la pedida de mano oficial, junto a sus hermanos y su madre.

En los últimos meses y después de terminar la relación, Caro TV se instaló en Turquía para participar en un reality de televisión y hasta allá viajó Julio César para reconquistarla. Con semejante prueba de amor, la cruceña renunció al programa y así la pareja regresó al país con planes de boda.