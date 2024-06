La ingeniosa respuesta a un hacker se vuelve viral en TikTok

Una mujer se volvió viral en las redes sociales por su ingeniosa manera de enfrentar a un hacker que tomó control de su WhatsApp. La historia fue compartida en un video de TikTok por la usuaria @micaalsilva y rápidamente captó la atención de miles de personas.



El incidente comenzó cuando la mujer, cuyo nombre es Mercedes, descubrió que su cuenta de WhatsApp fue hackeada. Decidida a confrontar al estafador, usó el celular de su hija para enviar un mensaje de voz a su propio número, ahora controlado por el delincuente. En el audio, la mujer advirtió al hacker que ninguno de sus contactos le enviaría dinero, como él estaba pidiendo.



Lo que siguió a esta advertencia fue una sorprendente conversación llena de ironía y astucia. Mercedes solicitó un “puesto” laboral al estafador, indicando que también necesitaba trabajo: “Ah, ¿sabés qué? De paso necesito trabajo. Posta necesito trabajo”, dijo con un tono sarcástico. Sorprendentemente, el estafador respondió con otro audio: “Bueno Mercedes, voy a tener en cuenta tu oferta y en el momento que estemos necesitando personal te voy a estar llamando”.



La conversación no terminó allí. Mercedes continuó interactuando con el estafador, pidiéndole sus contactos porque, según ella, no tenía “con quien hablar”. Además, mencionó que no quería molestarlo, porque estaba en horario laboral, en referencia a que el trabajo del estafador era engañar a la gente para robarles dinero. En un tono jocoso, le pidió que, si alguna de sus víctimas realizaba una transferencia, le enviara algo de dinero para comprarse una garrafa.



La interacción continuó durante 11 horas, durante las cuales el estafador llegó a decirle que ella le había “caído bien” y que le pasaría sus contactos. La mujer no perdió la oportunidad de darle un consejo irónico sobre cómo mejorar en su “trabajo” como estafador, y también le preguntó su nombre.



El video de esta singular conversación rápidamente se volvió viral en TikTok, y acumuló millones de visualizaciones, más de 61.000 “Me Gusta” y cientos de comentarios. “Mercedes no ve problemas, ve oportunidades”, “Estoy en horario laboral jaja” y “Le hacía psicología inversa”, son algunos de los mensajes en la publicación.