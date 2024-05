La llamaron hombre: Lucerito Mijares respondió a críticas que hicieron conductores de Tv

​Si bien poco a poco la hija de Lucero y Manuel Mijares se está abriendo un camino en la industria del entretenimiento, la joven de 19 años ha sido presa de señalamientos por su aspecto físico.

Incluso, recientemente, Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, realizaron una serie de críticas, en tono de burla, hacia la chica; lo cual, fue del desagrado público. De hecho, famosas como Victoria Ruffo salieron en su defensa.

Ahora, Lucerito se pronuncia por primera vez sobre estos ataques verbales en su contra. “La verdad me da igual, no me enteré mucho, pero vi ahí gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo”, advirtió ante los medios de comunicación.

“Cada quien, si quieren comentar algo bueno, malo, me da igual. La verdad es que no me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa”, continuó. “Afortunadamente, a mí no me afecta, para nada, pero creo que si se meten con alguna de mis amigas, mi mamá o familiares creo que ahí les puedo quemar el bosque”.

La intérprete de “Vencer al amor” reveló que cuenta con el respaldo de sus padres, quienes tampoco le dieron mucha importancia al asunto. “Obviamente, me demuestran su apoyo al cien por ciento”, enfatizó.

“No le queremos dar importancia a esto. Lo comentamos como familia sí, pero, nos dio igual, la verdad, nos dio muy igual. Allá ellos [Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal]. Yo a ellos no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea , [será algo] normal”.

Por su parte, Lucero no dudó en respaldar a su hija menor. “Hermosa nena joven admirable. Mi Lucerito Mijares”, escribió en su cuenta de X.

“Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan”, agregó.





​