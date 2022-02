La madre de J Balvin empeoró y se encuentra en cuidados intensivos por Covid-19

Escucha esta nota aquí

La madre de J Balvin lleva batallando con su salud desde el pasado diciembre, cuando se enfermó de covid-19 y su caso se complicó. Ahora el estado de doña Alba Mery Vázquez empeoró y se encuentra en cuidados intensivos.

"Lastimosamente está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, es parte de la vida. Para que vean que a cualquier persona le puede pasar, que somos la misma vuelta", dijo el cantante colombiano a sus seguidores en redes sociales.

"Esto sí es importante, que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre. Piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir", escribió. "El tiempo que es sagrado utilízalo para construir y tener tu mente en paz porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás. No pierdan su tiempo con odio".

Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz", añadió el colombiano.

Unas semanas atrás, Balvin acudió a las redes sociales para pedir a sus seguidores que se unan en oración por su madre. "Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por covid-19. Pido oraciones por ella, porque podamos salir de esto", dijo.

Según el diario El Colombiano de Medellín, familiares del cantante aseguraron que los padres del artista, doña Alba y don Álvaro, se habían contagiado de Covid-19, pero la madre sufrió una recaída. "Estuvieron en la clínica hasta la semana pasada, para el fin de semana ambos regresaron a la casa, pero doña Alba se complicó: la llevaron de nuevo a la clínica y esta mañana (jueves) fue ingresada a UCI [de un hospital de Medellín]".