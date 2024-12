La magia de la Navidad: Lo que representa esta fecha para grandes y chicos

Gabriela Egüez describe la Navidad como "un gran abrazo" que brinda la oportunidad de compartir con familia y amigos, reflexionar sobre las bendiciones y agradecer por ellas. “Es un tiempo de esperanza y renovación, para dejar atrás lo que no nos sirve y mirar hacia adelante con optimismo. No debemos olvidar lo mágico que es esperar la cena con nuestros seres queridos y dar regalos a los más pequeños que los esperan con entusiasmo”, señaló.