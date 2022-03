La mamá de J Balvin fue dada de alta; estuvo en terapia intensiva por el covid-19

Escucha esta nota aquí

El cantante colombiano J Balvin contó en la tarde de este sábado que su mamá, Alba Mery Balvin, fue dada de alta en las últimas horas tras estar hospitalizada por complicaciones derivadas del covid-19, informó el diario El Tiempo.



El artista hizo el anuncio a través de su cuenta en Instagram, donde mostró lo emocionado que estaba por la noticia. Y lo hizo en el momento en el que fue a recogerla de un hospital en Medellín.

En la imagen se ve a su mamá, sentada en una silla, justo en el momento en que se alistaba para dejar el hospital, tras la autorización médica para volver a su casa.

“Ganamos la guerra”, dice Balvin mientras la mujer llora de emoción por la noticia.

“Esas sí son guerras de verdad. Las únicas que valen la pena”, reitera el artista en los videos que compartió.

Luego, el cantante muestra el momento en que, ya en el carro, la lleva hasta su casa.

“¿Quién no veía hace rato la calle?”, le preguntó mientras manejaba por Medellín, con la canción ‘Los caminos de la vida’ de fondo. Incluso, bromeó diciéndole que no iban para la casa sino que se iban de "rumba".

Según había revelado Balvin varios días atrás, la mujer tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos. Durante varios días no se conocieron mayores detalles sobre su parte médico.

El Tiempo indica que fue el cantante quien confirmó el estado de salud de su mamá , el pasado 18 de febrero: “Gracias a todos los que me han enviado saludos por mi madre, lastimosamente está en cuidados intensivos y empeoró la situación, pero hace parte de la vida de cualquier persona”.

El cantante agregó en ese entonces que: “Pa’ que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza para todos los que tienen un familiar enfermo la están pasando mal”.

La noticia de la salida médica se conoce solo un par de días después de que el cantante J Balvin fuese protagonista de una fuerte polémica en redes sociales por cuenta de una canción publicada por el cantante Residente.

El cantante es duramente criticado y atacado por parte del puertorriqueño. Horas después, y tras la avalancha mediática, Residente contó en vivo en su cuenta en Instagram, cómo al tiempo que iba a publicar la canción, pensaba en Balvin y la salud de su madre.

En su cuenta de Instagram dijo que incluso frenó el lanzamiento de su canción cuando se enteró de la enfermedad de Albita, como es conocida la mamá del paisa.

Residente dice que rezó por la madre de J Balvin

Es un tema complicado lo que pasó con él y todas estas dos semanas, lo de la mamá. Justo cuando se entera de que le voy a hacer la tiradera, porque yo sé cuándo él se enteró, empieza a subir cosas de la mamá y de él y yo ‘detengan todo, a rezar por la mamá’. Yo mismo, de verdad, lo juro por mi madre santa, empecé a rezar por su madre. Yo no rezo todos los días, pero siento que se escuchan”, dijo Residente.

Y agregó: “Lo hice en ese momento, pero al mismo tiempo… No todo el mundo haría eso, que, si a mí me van a tirar y yo tengo a mi hijo enfermo, yo no subiría historias de mi hijo enfermo para que no me tiren, medio feo. No estoy diciendo que lo haya hecho por eso, pero me pareció que fue eso porque fue justo cuando se enteró”, dijo.