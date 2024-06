La mamá de Messi reveló los secretos de sus milanesas, la comida favorita de su hijo

La mamá del delantero del Inter Miami se hace cargo de la preparación de principio a fin. Limpia la cuadrada (cortada no tan fina para que no se seque), Luego las sumerge en el huevo (a toda la preparación se la ve bien contimentada) y las empana en su punto justo.



Al mismo tiempo prepara la salsa de tomate, con cebolla. Luego lleva las milanesas con aceite al horno. Cuando están ya doraditas, les incorpora una capa generosa de salsa que las cubre por completo y el queso. Una vez gratinado, sirvió el plato con arroz como guarnición. Y con la flamante bebida energizante del ex Barcelona y PSG para terminar la mesa.