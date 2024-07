La Miss Bolivia 2010, Olivia Pinheiro, espera la llegada de su primer bebé

Actualmente, con 14 semanas de embarazo, describe este período como "soñado", a pesar de haber enfrentado malestares intensos.



Aunque aún es pronto para conocer el sexo del bebé, ya que está programado descubrirlo a fines de agosto, tanto ella como su esposo, Federico Zuazo, están emocionados y en la búsqueda del nombre perfecto para el nuevo integrante de la familia.



Al hablar sobre cómo se ve como madre, expresa con sentimiento innato y natural, describiendo la gestación como una verdadera gracia de amor y bendición. La ex reina de belleza confiesa que se ve como "una mamá caduca", mostrando su humor y humildad ante esta nueva etapa de su vida.



Sobre sus planes futuros, menciona que le encantaría tener una parejita de hijos, y aunque hasta ahora no ha experimentado antojos específicos debido a los malestares, su entusiasmo por lo que está por venir no ha disminuido en lo más mínimo.