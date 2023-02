La "mujer mayor" con la que el príncipe Harry perdió la virginidad rompe el silencio

Una de las relevaciones del libro En la sombra, que cuenta las memorias del príncipe Harry, es que este perdió la virginidad a los 17 años y la experiencia resultó un "episodio poco glorioso con una mujer mayor”, según sus propias palabras.

Tal confesión se convirtió en uno de los capítulos más comentados, y dejó sembrada la intriga sobre quién era la "mujer mayor" que conoció al duque de Sussex.





El fin de semana, los medios británicos dieron con la aludida, Sasha Walpole, de 40 años, que resultó tener solo dos años más que el esposo de Megan Markle.

Walpole habló con los medios como The Sun y The Daily Mail y reveló que Harry fue el que dio el primer paso para que "una cosa diera a la otra" en un "campo abierto" detrás del bar The Vine Tree, en el pueblo de Wiltshire (Inglaterra).





La mujer describió que tuvieron "un apasionado revolcón de cinco minutos" escondidos detrás de unos arbustos.

Sasha contó que conocía a Harry, pues trabajaba para el entonces príncipe Carlos en su finca de Gloucestershire, y lo invitó al bar The Vine Tree para celebrar su cumpleaños 19.



De acuerdo con The Sun, esa noche los amigos pidieron una bandeja con diez shots y después de risas y baile, el príncipe le preguntó: "¿Vamos a fumar?", y se escabulleron al exterior.

"Empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Pasó de un beso al suelo muy rápidamente. Fue emocionante; ardiente, porque no debimos haberlo hecho. No era el príncipe Harry para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se descontroló un poco", detalló Sasha.

"Yo no sabía que él era virgen. No había ninguna sensación de virginidad, parecía saber lo que hacía. Fue rápido, salvaje, excitante. Los dos estábamos borrachos. Si no, no habría ocurrido", agregó.



La calificación de "episodio poco glorioso" que dio el duque de Sussex a su encuentro, le causa gracia a Sasha. "No me importa que lo diga porque no es muy glorioso, ¿verdad? Estábamos borrachos y teniendo sexo en el campo", mencionó.



Finalmente, la mujer compartió que recuerda "el trasero precioso" del príncipe y el ruido de sus compañeros saliendo del bar que los hizo separarse y despedirse con la promesa de mantener en secreto "el momento".

Sasha, que es madre de dos hijos y se gana la vida conduciendo excavadoras, señaló que no le molesta que Harry comparta esta experiencia, aunque hubiera preferido que le avise o no de tantos detalles. "Es su historia, y tiene derecho a escribir lo que quiera. No me nombró, pero las personas que estuvieron allí esa noche, o simplemente parte de ese círculo social, podrían darse cuenta de que fui yo", subrayó.



Como vive en una zona tranquila, dijo que le preocupaba que la prensa aparezca en su casa y que desde la publicación del libro no deja de recibir mensajes, a través de las redes sociales, de amigos que querían confirmar que era ella. Por eso, argumenta, decidió hablar con los medios y así adelantarse./ (Con texto de Infobae)

