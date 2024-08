La nadadora María José Ribera reflexiona sobre sus sueños y la maternidad tras regresar de París

“Hoy quiero tomarme un momento para reflexionar sobre el viaje que he recorrido como atleta olímpica y madre. A menudo me preguntan cómo logro equilibrar mis sueños deportivos con la hermosa, pero desafiante tarea de ser madre. La verdad es que no hay una respuesta sencilla, pero hay algo que he aprendido en este camino: la pasión y el amor son las fuerzas más poderosas que podemos tener”.