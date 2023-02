La nueva reina de Instagram es Selena Gómez, que destrona a Kylie Jenner con más seguidores

La intérprete de Love you like a love song dijo a Vanity Fair que había eliminado la aplicación de su celular y que otros publicaban cosas por ella. "La gente puede llamarme fea o estúpida y yo digo: 'Da igual'. Pero esta gente se pone detallista. Escriben párrafos muy específicos y crueles. Yo lloraba constantemente. Tenía ansiedad constantemente. No podía seguir haciéndolo. Era una pérdida de tiempo", dijo hace meses.