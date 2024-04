La película “Let It Be” de The Beatles será reestrenada en Disney+

“Por fin”, son las dos palabras que encabezan el comunicado que anuncia el estreno exclusivo, tras más de 50 años, de la película “Let It Be” una producción estrenada en mayo de 1970 y que fue dirigida por Michael Lindsay-Hogg.

La cinta, que llegará a Disney+ el próximo 8 de mayo, muestra la última etapa de la banda mientras grababan el disco homónimo que da título al filme.

“Lanzado por primera vez en medio del torbellino de la ruptura de The Beatles, ‘Let It Be’ ahora ocupa el lugar que le corresponde en la historia de la banda. La película sale a la luz a través de su restauración y en el contexto de las revelaciones que surgieron tras el documental de Peter Jackson ‘The Beatles: Get Back’, lanzado en 2021 y que muestra la calidez y camaradería del icónico cuarteto”, dice la nota de prensa que fue colgada en el sitio www.thebeatles.com.

“Let It Be” contiene imágenes que no aparecen en “Get Back”, prosigue el documento, y lleva a los espectadores al estudio y a la azotea de Apple Corps en Londres, durante enero de 1969, mientras la banda grababa junto al tecladista Billy Preston la placa discográfica. Entonces, gracias al lanzamiento de “The Beatles: Get Back”, los seguidores de la banda “clamaron” por el reestreno de la cinta clásica.

Ahora, con el apoyo total de Lindsay-Hogg, Apple Corps pidió a Park Road Post Production, filial de la productora fundada por Peter Jackson: WingNut Films, que trabaje en “una restauración meticulosa de la película a partir del negativo original de 16 mm”, y que además se incluya la remasterización del sonido usando la misma tecnología que se aplicó en el documental “Get Back”.

“'Let It Be' estaba listo para publicarse entre octubre y noviembre de 1969, pero no salió hasta abril de 1970. Un mes antes de su lanzamiento, The Beatles se disolvió oficialmente. Y entonces la gente fue a ver 'Let It Be' con tristeza en el corazón y eso oscureció mucho la percepción de la película. Pero, de hecho, ¿con qué frecuencia se ve a artistas de esta talla trabajando juntos para convertir en canciones lo que escuchan en sus cabezas? Y luego llegas al techo y ves su entusiasmo, camaradería y pura alegría al tocar juntos nuevamente como grupo y sabes, como lo sabemos ahora, que era la última vez, y lo vemos con total comprensión de quiénes eran. y todavía lo son y un poco conmovedores. Me sorprendió lo que Peter pudo hacer con 'Get Back', utilizando todo el metraje que había filmado 50 años antes”, dijo Lindsay-Hogg.

Por su parte, Peter Jackson manifestó sentirse “emocionado” de que “Let It Be” haya sido restaurada y ahora este a punto de ser reestrenada, después de no haber estado disponible durante décadas.

“Tuve mucha suerte de tener acceso a las tomas descartadas de Michael para 'Get Back', y siempre pensé que 'Let It Be' era necesario para completar la historia de 'Get Back'. En tres partes, mostramos a Michael y los Beatles. Los dos proyectos se apoyan y mejoran mutuamente: ' Let It Be' es el clímax de 'Get Back', mientras que 'Get Back' proporciona un contexto vital faltante para 'Let It Be'. Michael Lindsay-Hogg fue incondicionalmente servicial y amable mientras hacía 'Get Back', y es justo que su película original tenga la última palabra, luce y suena mucho mejor que en 1970”, complementó Jackson.

