La película "Súper Mario Bros" ha recaudado cerca de mil millones de dólares

"Super Mario Bros" recaudó 58.2 millones en su tercer fin de semana en la taquilla de Estados Unidos. De este modo, suma 434.3 millones de dólares a nivel nacional (EEUU) y 437 millones a nivel internacional.



Cuando "Super Mario Bros" supere los mil millones de dólares, será apenas la cuarta película de la pandemia que llegue a esa cifra, después de los fenómenos cinematográficos de "Spider-Man: No Way Home", "Top Gun Maverick" y "Avatar: The Way of Water".