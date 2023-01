"La ‘pequeña saltamontes’ hoy es toda una mujer hecha y derecha"

Tras pasar casi dos décadas por las redes de TV nacionales más grandes y sus programas estelares, hoy, a sus 34 años , vive en Orange County, California (EEUU), junto a su esposo, el actor boliviano Bernardo Peña. Aún no ha vuelto a la pantalla, pero está enfocada en otros proyectos profesionales y familiares, que reveló a SOCIALES.

- ¿Encontraste en Estados Unidos la tierra de las oportunidades que dicen que es? Es un país de oportunidades, pero no es fácil conseguirlas. Aquí debes trabajar por tus sueños e, incluso, debes crearlos.

- ¿Cómo fue tu proceso de adaptación? Ha sido difícil, porque en mi país siempre estuve rodeada de mi gente, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo; sin embargo, aquí me ha tocado muchas veces estar sola.

- ¿Y cómo fue el cambio de vida a mujer casada?

Fue un cambio drástico; no estaba acostumbrada a muchas cosas que tuve que aprender en el día a día. Siempre estuve ocupada y nunca me fijaba en los quehaceres de la casa, así que me tocó aprenderlos.