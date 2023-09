La presentadora de televisión Claudia Tórrez confiesa que tiene problemas de salud a causa de las siliconas

Una cirugía estética puede cambiar la vida de las personas para bien o mal, y en el caso de la ex miss y presentadora de televisión Claudia Tórrez tuvo una experiencia negativa.

“Es muy complicado hablar de cosas personales, porque siempre intento mostrarles cosas bonitas, buenas noticias y hoy me dirijo a ustedes para hablarles de los implantes mamarios” , empezó su video Tórrez.

Claudia contó que hace cuatro años se realizó una cirugía de aumento de implantes mamarios, y que, desde hace un año y medio, empezó a sentir dolores , que dejó pasar y no le tomó mayor importancia.

“La molestia ya fue insoportable hasta dejé de hacer cosas que me gustaban como entrenar e ir al gimnasio, les digo que, si sienten dolor en las prótesis, no dejen pasar mucho tiempo” , manifestó.

La ex Señorita Tarija confesó que gracias a su video que posteó recibió muchas muestras de cariño y apoyo, pero lo más importante es que encontró un especialista que la ayudará a solucionar su problema con una cirugía y que la recuperación será rápida.

“No voy a satanizar las cirugías, solamente les estoy contando lo que a mí me ha pasado, espero que no le pase a ninguna lo que he pasado”, finalizó.