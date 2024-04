La razón por la cual Kevin Costner rechazó a Chris Hemsworth para su próxima película

Hemsworth, conocido por su interpretación de Thor en las películas de Marvel Studios , reveló su interés en participar en una obra descrita como "abstracta e interesante", centrada en la compleja relación entre un hombre y una mujer, con un particular enfoque en el mundo de los caballos, según lo descrito en el programa de entrevistas.

"Había una película, un guion que había leído y me había encantado", compartió Hemsworth. "Me encantaría tenerlo como director. Me dije: ¡Maldita sea!’", añadió, refiriéndose a su frustración al descubrir que Costner ya había tomado el papel.