La sexy Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen con peculiares detalles

Escucha esta nota aquí

Apasionados y, a su estilo, la pareja conformada por una de las mujeres más bellas del mundo, Megan Fox, y el músico Machine Gun Kelly anunció que se casará.

La pedida de mano del músico de 31 años a la actriz de 35 tuvo detalles poco convencionales, como que bebieron su sangre como parte del juramento o un anillo que simboliza su "oscuro corazón", según ellos mismos revelaron.





"En julio de 2020 nos sentábamos debajo de este árbol pidiendo algo de magia. No sabíamos del dolor al que nos enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo corto y frenético. Inconscientes del trabajo y los sacrificios que esta relación requeriría pero embriagados de amor. Ahora, un año y medio más tarde, después de haber atravesado el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casase con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que seguirán, dije que sí. Y entonces bebimos la sangre el uno del otro", escribió la actriz en Instagram para dar la noticia.



La publicación acompaña un video en el que no se ve el asunto de la sangre, pero sí muestra al rapero arrodillándose frente a su novia y a ésta, agacharse para darle el esperado sí.

Machine también compartió el gran momento en su cuenta, confesando algunos detalles.

"Bajo las mis ramas las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casase conmigo. Sé que lo tradicional es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos. La esmeralda -su piedra de nacimiento- y el diamante -la piedra de mi nacimiento- engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades del mismo alma, formando el corazón oscuro que es nuestro amor", apuntó sobre la joya que tiene dos enormes piedras.



La mediática pareja siempre dio de qué hablar en sus apariciones públicas en la que no escondían la pasión de su relación, con besos y caricias que jamás disimularon.