Lady Di ya tiene su estatua, hubiese cumplido 60 años

La princesa de Gales, la reina de corazones, Diana Spencer ya tiene su estatua situada en el jardín del palacio de Kensington, en la afueras de Londres. Fue inaugurada en ocasión de su 60 aniversario natal y en el acto hubo pocas personas, debido a las restricciones de la pandemia. Quienes estaban en primera fila y fueron los encargados de revelar el monumento fueron los príncipes Guillermo y Harry, hijos de Lady Di.

La estatua estaba cubierta por una tela verde, que luego fue quitada para dejar ver la imagen en bronce de Diana, que está acompañada por tres niños de diferentes razas, que representan el amor que tenía la princesa por los más pequeños y la diversidad.

Estuvieron presentes los hermanos de Lady Di, el conde Charles Spencer, Sarah McCorquodale y Jane Fellowes. También asistió el autor de la obra Ian Rank Broadley, que mantuvo en secreto su escultura durante casi cuatro años. Explicó que "la escultura quiere reflejar la calidez, elegancia y energía de Diana, así como su trabajo y el impacto que provocó en las vidas de muchas personas", informa el diario El País.



No asistió la reina Isabel II ni su hijo, el príncipe Carlos de Gales, exesposo de Diana. Dijo que prefería no ir al acto para no abrir viejas heridas que ya cicatrizaron.

Sin embargo, a los pocos minutos de la inauguración la obra ya recibía críticas. Se dice que no es parecida a la princesa y que los tres pequeños le quita protagonismo.

Uno de los momentos que más esperaba la gente que estaba afuera de Kensington era el encuentro de los hermanos Guillermo y Harry, que no se veían desde el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, el 17 de abril.



Cada uno de los jóvenes príncipes ha llegado por separado, sin sus esposas. Una vez adentro se saludaron, conversaron un momento y luego inauguraron la estatua de su madre. Terminado el acto, subieron a sus autos y regresaron a sus respectivas casas.

Se los notó amables entre ellos, con algo de cercanía. No se sabe si antes o después se reunieron para tratar el asunto de su alejamiento como familiares. Tampoco hay información de cuando Harry regresa a Los Ángeles, donde reside con su esposa y sus dos hijos.

Los hijos de Lady Di han emitido un comunicado en conjunto que dice "recordamos su amor, su fuerza y su personalidad, cualidades que hicieron de ella una fuerza para el bien en todo el mundo, mejorando las vidas de innumerables personas".