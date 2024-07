Lady Gaga revela detalles sobre su interpretación vocal en 'Joker: Folie À Deux'

“La gente me conoce por mi nombre artístico, Lady Gaga, ¿verdad? Ese soy yo como esa intérprete, pero eso no es lo que es esta película”, comentó Gaga. “Estoy interpretando un personaje. Trabajé mucho en la forma en que cantaba para que viniera de Lee y no de mí como intérprete... ¿Cómo tomas la música y haces que sea solo una extensión del diálogo, en lugar de irrumpir en una canción sin razón aparente?”, declaró a Empire Magazine.



Gaga explicó que, al igual que tuvo que adaptar su voz para interpretar a Ally en "A Star Is Born" de Bradley Cooper, tuvo que hacer ajustes significativos para encarnar a Lee. Mientras que Ally era una estrella musical en ascenso con gran talento, Lee es un personaje sin habilidades vocales destacables.



“Para mí, hay muchas notas desafinadas de Lee”, señaló Gaga. “Soy una cantante entrenada, ¿verdad? Así que incluso mi respiración era diferente cuando cantaba como Lee. Así que es como eliminar la tecnicidad de todo, eliminar mi forma de arte percibida y estar completamente dentro de quién es ella”, detalló a la revista



Todd Phillips, el director de "Joker: Folie À Deux", mencionó a Empire que Lee es “realmente la propia interpretación de Gaga” de Harley Quinn, aunque hay “algunas cosas que la gente encontraría familiares en ella” de los cómics.



'Joker: Folie À Deux' se estrenará mundialmente en competencia en el Festival de Cine de Venecia antes de su apertura en cines el 4 de octubre por Warner Bros.