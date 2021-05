Lady Gaga revela que quedó embarazada tras el abuso sexual que sufrió a sus 19 años

Escucha esta nota aquí

Hoy se estrenó en Apple TV+ el documental El yo que no ves, que tiene como productores ejecutivos a la reconocida periodista Oprah Winfrey y al príncipe Harry. El trabajo, dividido en temporadas y capítulos, tiene como tema principal la salud mental y el objetivo es "arrojar luz y esperanza sobre una realidad a menudo estigmatizada".

Como en todas las producciones de Winfrey, El yo que no ves tiene fuertes revelaciones y mensajes, una de ellas de la cantante Lady Gaga, que reveló los traumas que sufrió tras ser abusada a los 19 años y quedar embarazada de su agresor, un productor musical del que nunca quiso dar su nombre.

Como parte de su estremecedor testimonio, la artista, que hoy tiene 35 años, contó que sufrió estrés postraumático por más de una década, que pasó varios meses encerrada e incluso llegó a autolesionarse.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Y dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada y yo incluso no recuerdo... Sentí dolor", declara Lady Gaga.



"Estuve enferma durante semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina. Estaba en la casa de mis padres, vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses", detalla.



Desde ese momento, la artista dice que no volvió a ser la misma persona y la situación desencadenó "una crisis sicótica total".

Finalmente, Stefani Germanotta, nombre real de la intérprete de Poker face, confiesa que le costó varios años darse cuenta de que ella no hizo nada malo para ser violada y que su proceso para recuperar su salud mental es muy lento y que en cualquier momento podría volver a caer en pensamientos oscuros de querer cortarse y pensar en morir.

"¿Sabes por qué no es bueno cortarte? ¿Sabes por qué no es bueno tirarse contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor. Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: 'Mira, me duele'. Eso no ayuda. Ahora siempre le digo a la gente: ‘Cuéntaselo a alguien. No se lo muestres a nadie’. Abre tu corazón a alguien más porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda", concluye.

De acuerdo a lo que se ve en el tráiler de la serie, otros personajes, como la actriz Glenn Close y los mismos Harry y Oprah compartirán sus reveladoras e inspiradoras historias.