Lady Gaga y Michael Polansky se preparan para una boda en Europa

El mes pasado, otra fuente reveló que Gaga estaba "más feliz que nunca" después de comprometerse. "Suena cursi decir que es más feliz que nunca, pero realmente lo es. Ella estaba pasando por momentos complicados antes de conocerlo, pero él ha sido constante, fiable y cariñoso con ella, algo que ella no ha tenido durante mucho tiempo. Él no pertenece al mundo del espectáculo y no se preocupa por toda la ostentación y el glamour y eso ha sido monumental para Stefani", dijo la fuente a la columna Bizarre, del periódico The Sun.