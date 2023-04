Lali Espósito: “Cantar en el Mundial fue emocionante e inesperado”

Si me decís Mariana no me voy a dar vuelta, no voy a saber a quién le estás hablando (risas). Soy Lali desde que nací, es mi nombre incorporado.

- Este nuevo disco lleva su nombre ¿Por qué decide llamarlo así?

No creas que fue la primera decisión o que se me ocurrió a mí. Trabajando en el estudio con mi productor y con quien escribió las canciones, estaban convencidos de que el disco se debería llamar Lali, por lo sincero del material y porque consideraban que era el “disco más Lali” de todos los que había hecho.

Yo dudaba y decía: no se tiene que llamar como yo, esto es una locura, ellos dos me decían todas las divas pop tienen un disco con su nombre; entonces, me terminaron convenciendo.

- Entonces, ¿se puede decir que Lali es sincera?

Sí, dentro de lo que puedo, siempre estoy en la búsqueda de ser lo más franca posible y a nivel musical este es un disco con todo lo quiero trasmitir es muy sincero. Por ese motivo, lleva mi nombre. Es muy yo.

- ¿Cree que ser frontal o sincera causa problemas?

Ser sincera es un problema diario para mí (risas). Yo creo que al final de cuentas es tener vínculos sinceros y relacionarme con el público de manera sincera, ya el público sabrá si me recibe o no.

- De todas las canciones del nuevo disco ¿con cuál se queda y por qué?

Es muy difícil eso, pero si tengo que elegir una me quedo con la que abre y cierra este disco.

- ¿Hay alguna canción dedicada a la comunidad LGBT?

Mi música se ha transformado en himno para la comunidad, compartimos con ellos, además de que soy parte de la comunidad. Es natural que mi música les agrade, y yo me siento identificada.

- ¿Fue difícil hablar de su sexualidad?

No, para nada, tampoco es que siempre lo tengo que estar contando. Sólo sé que, a través de mi música es la mejor manera de hablar de algo. Nunca sentí ese peso, voy y vivo la vida.

- ¿En qué se parecen Lali y Wendy de Sky Rojo?

Mirá vos, bueno que son argentinas “reobvio” (risas), puse un poco de mi carácter. Wendy es muy rebelde, yo soy tranquila al lado de ella. Aprendí mucho de hacer ese personaje, pero de Lali no hay tanto.

- ¿La canción N5 tuvo una respuesta?

Dicen por ahí, ¿vos qué pensas?. Todo muy argentino. Cuando sale la canción de Lola Índigo explotan las redes, yo le mandé un mensaje diciéndole todo lo que estaba pasando y nos reímos un montón.

- ¿No ha pensado en hacer una canción con Lola Índigo?

Te cuento que N5 se la había enviado a ella para que la cantemos juntas, vamos a hacer algo juntas; el baile es muy protagonista de lo que hacemos. Sin duda es un artista con la que me encantaría hacer música, pronto en algún momento.

- Estuvo en Masterchef, ¿sabe cocinar?

No te voy a mentir, cocinar no es lo mío, pero tengo mis pequeños platos que me hacen sentir orgullosa. Uno de ellos es el omelette, cualquiera te lo hace, pero no te hacen mi omelette.

- ¿Y conoce Bolivia?

Claro que sí, he ido muy seguido es precioso y tengo hermosos recuerdos. Tengo que renovar la visita y espero ir con un nuevo tour.