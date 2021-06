Las dramáticas confesiones de Britney Spears ante la jueza que analiza su tutela

Escucha esta nota aquí

Britney Spears compareció en Los Ángeles, California ante la jueza Benny Penny con el objetivo de ponerle fin a la tutela de su padre, Jamie Spears.

La cantante le dijo a la jueza que quiere terminar con la tutela que ha gobernado su vida durante los últimos 13 años, calificándola de "abusiva" y denunciando a su padre por ejercer control sobre su vida.

“Le dije a todo el mundo que estoy bien y feliz, pero es una mentira”, dijo. "No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada que es una locura y estoy deprimida", confesó.

Spears habló ininterrumpidamente durante 24 minutos y le dijo a la jueza Brenda Penny que quiere tener su propio abogado, que quiere reducir sus citas de terapia y que quiere la libertad de casarse y tener un bebé. También dijo que quería demandar a su familia por la forma en que la han tratado. Dos veces el juez tuvo que decirle que redujera la velocidad para que el taquígrafo de la corte pudiera transcribirlo todo.

Ella relató un episodio en el que dijo que había fallado una prueba sicológica, después de lo cual su padre, Jamie Spears, le ordenó que fuera a un programa de rehabilitación.

"Lloré por teléfono durante una hora, y a él le encantó cada minuto", dijo. "El control que tenía ... de lastimar a su propia hija, al 100.000 por ciento, le encantaba". También dijo que su "padre ignorante" y otros que están involucrados en la tutela "deberían estar en la cárcel". “No debería estar bajo una tutela si puedo trabajar y proporcionarme dinero y pagar a otras personas”, dijo. "Las leyes deberían cambiar".

Spears pidió que la audiencia se lleve a cabo en público, lo que marca la primera vez que se le escucha sobre el tema en años. "Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero, que esto termine, y que mi novio me lleve en su maldito auto", dijo. También dijo que la tutela le impide casarse o tener un bebé. “Tengo un (DIU) dentro de mí en este momento para no quedar embarazada”, dijo. “Quería sacar el (DIU) para poder empezar a intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo, porque no quieren que tenga hijos. Básicamente, esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien. Merezco tener una vida ".

Spears también pidió que se le permitiera a su terapeuta visitarla en su propia casa, en lugar de tener que ir a las citas de terapia y estar expuesta a los paparazzi. “No siento que pueda vivir una vida plena”, dijo. “Ni siquiera creo en la terapia. Creo que se lo llevas a Dios".

Spears terminó sus comentarios diciendo: "Merezco tener un descanso de dos o tres años. Me siento abierta y estoy bien para hablar sobre esto. Siento que se unen en mi contra, me siento intimidada, excluida y sola. Estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos, tener un hijo o cualquiera de esas cosa".

Los abogados de los padres de Spears, Lynne y Jamie Spears, elogiaron a Spears por su "coraje" al dirigirse a la corte. Vivian Thoreen, quien representa a Jamie Spears, dio una breve declaración en su nombre después de un descanso.

“Lamenta ver a su hija sufrir y tanto dolor”, dijo. "El señor Spears ama a su hija y la extraña mucho”.