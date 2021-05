Las Magníficas vuelven a la pasarela

Escucha esta nota aquí

Con todas las medidas de bioseguridad, las Magníficas vuelven a desfilar. Lo harán en un evento de novias en la terraza de CasaCor, el lunes 24 de abril, a partir de las 20:00.

Pablo Manzoni, director de Las Magníficas, informó que luego de analizar la situación sanitaria decidieron regresar a los desfiles presenciales, después de más de un año de ausencia. Tomaron en cuenta que el evento será al aire libre, con público limitado y siguiendo las normas de salud en vigencia.

Las prendas que lucirán en la pasarela serán de novias, para las damas e invitadas, de gala y de cóctel, de las diferentes colecciones de la tienda Rosa y Gris, que lanzará sus propuestas 2021-2022. También se mostrarán propuestas para los varones, con ternos y esmóquin.



Las modelos confirmadas son Alexia Viruez, Stephany Cáceres, Jimena Jiménez, Juliana Manzoni, Natasha Arano y Caroline Reezzer. Mientras que la maestra de ceremonias será Desirée Durán.





Los invitados especiales al evento serán los organizadores de bodas de Santa Cruz, además de otros trabajadores del rubro, como decoradores, estilistas, joyeros, pasteleros, chefs, proveedores de menaje, agentes de viajes y hoteleros.





Fabiola Manzano, gerente de Rosa y Gris, adelantó que se verán las nuevas tendencias, tomando en cuenta que la moda ha cambiado, siendo ahora más sencilla y sobria, sin perder el encanto.