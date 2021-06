Las redes se llenan de condolencias y mensajes de despedida para Ferchy Kushner, el defensor de los animales

Escucha esta nota aquí

Fernando 'Ferchy' Kushner se fue. La muerte del activista y defensor de los animales caló hondo entre sus allegados y personas que conocían su labor, donde resaltaban diferentes iniciativas, entre ellas campañas y actividades para alimentar, curar y adoptar perritos callejeros.



"Se nos fue un ángel para los peluditos, ellos siempre te extrañarán", escribieron desde la fundación Por un perrito sin hogar. A la voz se sumaron personalidades, autoridades, políticos, influencers y otros internautas que expresan su pesar por la partida del 'ángel de los animales'.



El director de Ferchy's Dog permanecía en terapia intensiva desde hace varios días a causa del Covid-19, pero no pudo dar más batalla. Los mensajes de aprecio fueron cientos e invadieron las redes sociales​

Condolencias

"Fernando Kushner murió hoy a causa del Covid-19. Su vida fue un ejemplo de cariño por las mascotas abandonadas y maltratadas a las que cuidó, alimentó y defendió. Su pérdida deja un vacío en La Paz", apuntó el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Fernando Kushner murió hoy a causa del COVID 19. Su vida fue un ejemplo de cariño por las mascotas abandonadas y maltratadas a las que cuidó, alimentó y defendió. Su pérdida deja un vacío en La Paz.— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) May 31, 2021

"Entendí realmente lo que significa dejar un legado. Un legado no es la cantidad de plata que hiciste, no son los edificios que construiste o los autos que manejaste. Solo dejas un legado cuando lograste hacer del mundo un lugar menos miserable para alguien, y para eso no hay que ser perfecto, solo hay que ser genuinamente honesto en lo que te propongas", señaló por su parte el influencer Amples Regiani, en referencia a la partida de Kushner.





Ferchy deja un legado para quienes luchan por dar mejor vida a los perritos de la calle. Usó su viejo sombrero y las técnicas que aprendió como PR high fashion para conseguir comida de restaurantes y de amistades que cultivó en su primera vida y la llevaba personalmente a sus adoptados, según apuntó Juan Carlos Rocha, amigo personal de Ferchy y actual director de Contenidos del Grupo EL DEBER.

"Cuando lo vi en sus fotos acurrucado, abrazando a los de cuatro patas, supe que no podría abandonarlos más y que se dedicaría a ellos hasta el día de su muerte. Lo que no esperaba es que eso ocurriera tan pronto. Qué historia la de este hombre, qué digo hombre… Ferchy era un niño crecido que de más joven jugó a ser grande; después se desencantó y quiso volver a ser niño, pero terminó siendo un muchachote entregado a su causa, un derrochador de energías y amor por su nueva familia, como le gustaba decir al referirse a esos 'chocos'", expresó Rocha.





Por su parte, Romina Landívar, también activista y persona cercana a Kushner resaltó que este entregó su vida por los "seres más nobles". "Te fuiste mi compañero de lucha, pero no nos abandonaste porque dejaste un gran legado de servicio y amor demostrado en cada acto, en cada proyecto y en cada uno de los cientos de animalitos que alimentaste a diario", puntualizó.

"Lamentamos el fallecimiento de Fernando "Ferchy" Kushner, destacado activista por los derechos de los animales y fanático del club. Nos adherimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos", reseñaron desde el club Bolívar.

Lamentamos el fallecimiento de Fernando "Ferchy" Kushner, destacado activista por los derechos de los animales y fanático del club.



Nos adherimos al dolor que embarga a su familia, amigos y seres queridos. pic.twitter.com/r4XRAkUSEs— Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) June 1, 2021

Lamento la partida de Ferchy Kushner, que no pudo vencer la batalla contra el coronavirus. Ferchy dio su vida por las mascotas y nos dejó un mundo mejor. Paz en su tumba. #LaPazEnPaz pic.twitter.com/vcQYGhk8dT— Iván Arias Durán (NEGRO) (@ivanariasduran) May 31, 2021

El COVID-19 me ha quitado a una extraordinaria persona, mi amigo en la niñez y adolescencia, con quien compartí tantas aventuras.

Ferchy Kushner QEPD y QDDG

No puedo dejar de llorarte, un beso y un abrazo hasta el cielo hermano querido.

🙏🏻 pic.twitter.com/DKMxrchHSA— Marcelo Claure (@marceloclaure) June 1, 2021

Lamentamos el fallecimiento del activista por los derechos de los animales, "Ferchy" Kushner, un hombre que hizo todo lo posible porque los animales (y en particular los perritos), tengan una vida digna.



QEPD, un gran hombre.— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) May 31, 2021

#Condolencia | El Viceministerio de Comunicación lamenta el sensible fallecimiento de Fernando "Ferchy" Kushner, activista y defensor por el cuidado de los perritos callejeros.

Nuestro sentido pésame a su familia. pic.twitter.com/ZR0Hmj9SWO— Viceministerio de Comunicación (@vicemincom) June 1, 2021

Lea también Sociales Muere Ferchy Kushner, el ángel de los perros de la calle Las redes lamentan la pérdida del director de Ferchy's Dog, a causa del Covid-19

​