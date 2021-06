Laura Bozzo opina sobre sus memes: “Me encanta conectar con la gente joven, que me digan momia”

Escucha esta nota aquí

La figura de televisión peruana Laura Bozzo, con sus 68 años, está dando mucho de qué hablar en México, por su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Sus comentarios ocurrentes, sus interpretaciones y su enfrentamiento con los jueces dan titulares en cada aparición.



Pero no solo titulares, los memes inspirados en la exconductora de Laura en América aparecen casi de inmediato en las redes. Sin embargo, fiel a su personalidad, Laura dejó en claro que la tienen sin cuidado y que morirá en un set de televisión porque eso es lo que ama.

"Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy", dijo la conductora a los medios mexicanos.



Y ese mensaje es el que está compartiendo en sus redes, registrando su paso por este nuevo formato en su carrera. Obviamente, en los comentarios hay aliento así como los haters a los que ignora.

"No saben cómo me divierto en el Bailando, quiero quitarles el miedo a las mujeres mayores de luchar por sus sueños y es que a cualquier edad podemos ser felices", escribió el fin de semana.

Justamente el tema de su edad fue motivo para que la conductora y el jurado conocido como Latin Lover se conviertan en la comidilla de los medios la semana pasada.

Tras bailar una quebradita, el juez comenzó su evaluación contando que él se retiró de la lucha libre cuando sintió que su cuerpo no respondía igual y señaló que la conductora logró un buen baile gracias a su pareja, que fue su soporte. "Raúl está cargando contigo", comentó.

Una furiosa Laura lo increpó en vivo, le dijo que la estaba ofendiendo y que, finalmente, no le interesaba lo que diga, sino lo que piense el público. Fue un ida y vuelta incómodo, pero la peruana no quedó satisfecha y saltó a las redes.

"No voy a tolerar ninguna discriminación por mi edad. Si un hombre mayor baila con una joven que bien aplauden, pero si la mujer es mayor QUE HORROR, como dijo @victor_latinlover, pues NO te reto públicamente que hagas mis ejercicios de yoga a ver qué tal está tu flexibilidad. Las mujeres a cualquier edad podemos TODO", escribió.