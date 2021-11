Laura Bozzo se exhibe en atrevida sesión de fotos y genera reacciones

Escucha esta nota aquí

La presentadora peruana de TV Laura Bozzo, a sus 69 años, vuelve a ser noticia en el mundo de la farándula y el espectáculo.

El sitio web Semana informa que Bozzo, con unas fotos que publicó en su perfil oficial de Instagram, dejó ver que a su edad se encuentra muy bien físicamente. La conductora posó para la publicación Suave, dejando poco a la imaginación de sus seguidores. Unos la alabaron, pero otros le recordaron su caso con la Interpol.

“Cuerpazo a su edad, ya quisiera”; “Hermosa, sos una diosa!”; “Te deberían meter presa por robarte mis suspiros”, fueron algunos de los comentarios de quienes celebraron las imágenes de Bozzo.

“Con mucha ropita traída de París… pero prófuga”; “Ya no publiques, la poli te va a rastrear jajajaja”, escribieron sus detractores.

La publicación causó furor en redes sociales y ya se ha replicado en varios medios de comunicación. Además, con este semblante renovado, la controversial presentadora de televisión anunció que le notificaron la suspensión definitiva de la orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, apersonándose ante el juzgado y pagando lo solicitado.

Bozzo envió un mensaje por medio de su cuenta Twitter, y en Instagram grabó un corto video en el que agradece a sus seguidores por el apoyo que le dieron durante la difícil situación por la que pasó.

“Antes que nada decirles que los he extrañado con toda mi alma. He pasado por momentos tan dolorosos que ni se pueden imaginar... Gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado adorado Diego Ruiz, que ha estado conmigo en todo momento, todo su equipo maravilloso, a todo México, Dios me los bendiga siempre”, expresó.